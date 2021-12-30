Dolar 17-18 lirayı yeniden yükselir mi? Kur korumalı TL mevduatı faize girer mi? A Haber canlı yayınında açıkladı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Aşan, A Haber canlı yayınında gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Dolar yeniden 17-18 lirayı görür mü? Kur korumalı TL mevduat hesabı faiz ya da örtülü faize girer mi? Katılım Bankaları kur korumalı TL mevduat hesabı uygulamasına başladı mı? Aşan, tüm bu sorulara canlı yayında yanıt verdi.

Hikmet Öztürk'ün sunumuyla A Haber'de yayınlanan "Arka Plan" programına konuk olan Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu. 17-18 liradan dolar alanlara üzücü haberi veren Aşan, kurun yeniden bu seviyelere yükselmesin zor olduğu belirtti. Peki kur korumalı TL mevduatı örtülü faiz mi? Aşan bu soruyu ise verdiği bir örnekle açıklık getirdi.

Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör ve Finans Yönetimi Uzmanı Doç. Dr. Cüneyt Dirican'ın gündeme dair sorularına yanıt veren Aşan şu ifadeleri kullandı:

2 sene önce finansal davranışları ölçen 15 bin katılımcılı bir anket yapmıştık. 10 bin liralık (döviz-hisse senedi) bir yatırımınız var. 9 bin liraya düşse ne yaparsınız? sorusuna toplumun yüzde 37'si hiçbir şey yapmam tekrar o seviyeye gelmesini beklerim yanıtını veriyor. Yüzde 8'i ise düştüğü yerden yeniden alır zararımı dengelemeye çalışırım. Yüzde 25 hemen çıkarım, diğer yüzde 25'lik oran ise bir kısmını tutar diğer kısmını çıkarır dengelemeye çalışırım, yanıtı veriyor.

DOLAR YENİDEN 17-18 LİRAYA YÜKSELECEK Mİ?

(Doları) 17 liradan aldım 12-13 liraya kadar düştü yüzde 20 zararım var nasıl bunu satarım, "bekleyeceğim" diyenlere söylüyorum. Beklediğinizde kurun nereye çıkacağını hedefliyorsanız zaten bu mevduat o seviye garanti ediyor. Artık ne bekliyorsanız kur (dolar) 17 mi 18 lira mı olacak? Ne görüyorlarsa ki bence hiç o seviyeleri beklemesinler. Neyi bekliyorlar tekrar (dolar) 17 liraya çıksın ben satacağım diyenler zaten devlet bunu garanti ediyor niye bekliyorsunuz? Devlet zaten aradaki bu farkı size verecek. Bir tek sebep olabilir. Arada dalgalanmalar olabilir onu bekleyebilir ama bu konuda çok profesyonel değillerse bunu hiç tavsiye etmem. O anlamda para kazanabilecekleri bir oynaklığın olacağı döneme gitmiyoruz. Kurda istikrarın olacağı, artışların minimal olacağı bir döneme gidiyoruz. Bu dönemde bekleyeyim yükselince satar, düşünce alalım dönemine gitmiyoruz. Kur korumalı TL mevduatı varken, beklemenin bir anlamı yok.

Katılım bankaları da bu sisteme başladı. Malum onların dini hassasiyetler var. Bunu çok iyi anlatmalılar.

"FAİZLE ALAKASI YOK"

Prof. Dr. Aşan, Dilek Güngör'ün "Kur korumalı TL mevduatı hesabının örtülü faiz mi?" sorusuna verdiği örnekle yanıt verdi.

Aşan; Bir kişinin 1000 doları var dolarda 10 lira olsun, dolayısıyla 10 bin lirası var. 3 ay sonra dolarda 12 lira oldu. 1000 doları 12 bin lira oldu. Halen elinde 1000 doları duruyor peki şunu diyor mu o kişi 3 ay sonra "Ne güzel 2000 lira faiz geliri elde ettim' diyor mu? Hayır. Böyle bir şey demiyor. Bu hesap (kur korumalı TL mevduatı) böyle bir hesap. Bu hesabı kişiye diyor ki zaten 1000 dolarında vardı. Aradan 3 ay geçti al sana yine 1000 doların diyor. Bunun faizden uzaktan yakından alakası yok.