Dolandırıcıların hedefi araç kiralayanlar! Araç kiralarken neye imza attığınıza iyi bakın

Araç kiralayanlar dolandırıcıların hedefinde. Firmadan araç kiralayan kişilere boş senet imzalatıyor ve sonrasında aracın bozuk olduğu söyleniyor? Peki sonrasında neler yaşanıyor? Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan dolandırıcı mağdurları anlattı.

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