Dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'te! TBMM Başkanı Şentop'tan flaş açıklamalar

Son dakika haberi... TBMM Başkanı Mustafa Şentop, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yeni anayasa çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Şentop, "Tartışmalar bir ihtiyaç olduğunu gösteriyor." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Şentop'un açıklamalarından öne çıkan satır başları:

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Yeni anayasa konusunda bütün partilerin, yeni anayasanın yapılmasına yönelik olarak samimi yaklaşımları olsun diye bekliyorum. Bu konuda adım atmak için buna gerek var.

Türkiye her zaman anayasa tartışmasının içinde. Parlamenter sisteme dönülmeli diyen partiler var. Parlamenter sisteme dönüş ancak anayasanın değişmesiyle mümkün olabilir.

Meclis'te kararlılık olursa siyasi partilerimizin yeni anayasayı yapabileceğine inanıyorum.

GERGERLİOĞLU'NUN AYM BAŞVURUSU

Anayasa Mahkemesi hükmün kesinleşmesini engelleyen bir durum değil. Anayasa Mahkemesi'ndeki bireysel başvurunun doğrudan etkisi kesinlikle yok.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ TARTIŞMASI

Türkiye'deki düzenlemeler büyük ölçüde kadına karşı şiddeti engelleyebilecek hukuki zemin oluşturuyor. Fakat bunların gerek uygulanması konusunda titizlik hem de toplumsal bilinçlenme önemli.