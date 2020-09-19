Bingöl, Muş ve Malatya’da art arda depremler meydana geldi. Ardından Girit Adası açıklarında 5,7 şiddetinde bir deprem yaşandı. İnsanlar büyük bir korku içerisinde depremin etkilerini atlamaya çalışırken Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "2020 yılında depremler çok fazla aktivite çok fazla 8 aylık dönem içerisinde 1 yılda olması gereken depremden fazla deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli verilerine göre 23 bin deprem olmuş." dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Şükrü Ersoy, "Bu kadar deprem olunca doğal olarak insanlarımız korkuyor. Ülkemizin bir tarafında değil her tarafında deprem aktivitesi yaşanıyor. Türkiye'deki fay hatları etkili depremler yaratma potansiyeline sahip." ifadelerini kullandı.

Şükrü Ersoy, "Biz bir deprem ülkesiyiz. Ülkemiz çok güzel ancak zemine ve toprağa uygun binalar yapmak zorundayız. Zemin koşullarını gözetmediğimiz zaman binayı iyi yapsanız bile zarar görebilirisiniz. İstanbul'un tam altında bir fay hattı geçmiyor diğer Anadolu şehirlerimizdeki gibi. Marmara Denizi'nin içinden geçen bir fay var." diye konuştu.





