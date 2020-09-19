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Doğu Anadolu’daki fay hattı uyandı mı? Büyük Marmara depremi ne kadar yakın? Uzman isim A Haber’de yorumladı

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Giriş: 19.09.2020 11:07
Güncelleme:19.09.2020 11:12
Bingöl, Muş ve Malatya’da art arda depremler meydana geldi. Ardından Girit Adası açıklarında 5,7 şiddetinde bir deprem yaşandı. İnsanlar büyük bir korku içerisinde depremin etkilerini atlamaya çalışırken Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Şükrü Ersoy, "2020 yılında depremler çok fazla aktivite çok fazla 8 aylık dönem içerisinde 1 yılda olması gereken depremden fazla deprem meydana geldi. AFAD ve Kandilli verilerine göre 23 bin deprem olmuş." dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Doğa Bilimleri Araştırma Merkezi Şükrü Ersoy, "Bu kadar deprem olunca doğal olarak insanlarımız korkuyor. Ülkemizin bir tarafında değil her tarafında deprem aktivitesi yaşanıyor. Türkiye'deki fay hatları etkili depremler yaratma potansiyeline sahip." ifadelerini kullandı.

Şükrü Ersoy, "Biz bir deprem ülkesiyiz. Ülkemiz çok güzel ancak zemine ve toprağa uygun binalar yapmak zorundayız. Zemin koşullarını gözetmediğimiz zaman binayı iyi yapsanız bile zarar görebilirisiniz. İstanbul'un tam altında bir fay hattı geçmiyor diğer Anadolu şehirlerimizdeki gibi. Marmara Denizi'nin içinden geçen bir fay var." diye konuştu.

Son dakika: Akdenizde Girit Adası yakınlarında 5,7ik deprem | 2020 son depremler SON DAKİKA: AKDENİZ'DE GİRİT ADASI YAKINLARINDA 5,7'İK DEPREM | 2020 SON DEPREMLER
Dr. Talha Sarıcı: 100 yıldır yaşanmadı, büyük bir deprem beklentisi içerisindeyiz DR. TALHA SARICI: 100 YILDIR YAŞANMADI, BÜYÜK BİR DEPREM BEKLENTİSİ İÇERİSİNDEYİZ
Son dakika: Malatya Hekimhanda korkutan deprem! 18 Eylül AFAD son depremler listesi... SON DAKİKA: MALATYA HEKİMHAN'DA KORKUTAN DEPREM! 18 EYLÜL AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ...
Muş ve Malatyada korkutan deprem! Son depremler | AFAD-Kandilli son depremler MUŞ VE MALATYA'DA KORKUTAN DEPREM! SON DEPREMLER | AFAD-KANDİLLİ SON DEPREMLER



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