Dr. Talha Sarıcı: 100 yıldır yaşanmadı, büyük bir deprem beklentisi içerisindeyiz





'100 YILDIR ÇOK BÜYÜK BİR DEPREM YAŞAMADIK'

Sıkça yaşanan depremlerin öncü mü yoksa artçı mı olduğu sorusuna net yanıt veremediklerini de dile getiren Sarıcı, şöyle devam etti:

"Şu an bunu henüz kestiremiyoruz. Bir yandan iyi, bir yandan kötü. İyi haber şu; yavaş yavaş bu enerjiyi atması. Malumunuz sürekli depremler oldu bölgemizde, son 1 sene içerisinde. Bu depremler çok yıkıcı depremler olmadı çok şükür. Kötü haber şu; 100 yıldır çok büyük bir deprem yaşamadık bu fay hattı üzerinde. Bu fay hattı 6,5 ile 8,0 arasında bir deprem üretme kapasitesinde. 100 yıldır da bu deprem oluşmadığı için büyük bir deprem beklentisi içerisindeyiz. Benim önerim ve bizim yapmamız gereken şey ne? Bu depreme hazırlıklı olmak ve bu depremle yaşamayı öğrenmek. Çok iyi bir zemin etüdü yaptığımız sürece, üzerine statik çok iyi bir proje gerçekleştirilmiş, yeni deprem yönetmeliğine göre çok iyi bir statik proje yapılmış bina oturtursak hiçbir problem yaşamayacağımızı düşünüyorum."