Son dakika: Akdeniz'de Girit Adası yakınlarında 5,7'ik deprem | 2020 son depremler

AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre; Yunanistan'ın Girit Adası'nda Richter ölçeğine göre 5.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Depremin Girit Adası'nın güneyinde 7.09 kilometre derinliğinde gerçekleştiği aktarıldı.

MALATYA'DA 4,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Bugün ayrıca Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.54'te Malatya'nın Hekimhan ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 7,21 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi.