25 Eylül 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Doğu Akdeniz’de gerilim tırmanıyor! ABD’nin Kıbrıs’taki tehlikeli oyunu | ANALİZ

Doğu Akdeniz’de gerilim tırmanıyor! ABD’nin Kıbrıs’taki tehlikeli oyunu | ANALİZ

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.09.2024 16:49
ABD ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi arasındaki askeri iş birliği genişliyor. Öyle ki son olarak taraflar "Ortak Savunma İşbirliği Anlaşması" da imzaladı. Türkiye ise bu duruma sert tepki gösterdi. Peki ABD yönetimi ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi arasındaki askeri iş birliği anlaşması neyi amaçlıyor? Detaylar analiz haberimizde...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Doğu Akdeniz’de gerilim tırmanıyor! ABD’nin Kıbrıs’taki tehlikeli oyunu | ANALİZ
Doğu Akdeniz’de gerilim tırmanıyor! ABD’nin Kıbrıs’taki tehlikeli oyunu | ANALİZ
Bakan Bayraktar A Haber’de
Bakan Bayraktar A Haber'de
18 yıl sonra Hayfa vuruldu
18 yıl sonra Hayfa vuruldu
2.700 yıllık altın kolye Türkiye’ye getirildi
2.700 yıllık altın kolye Türkiye'ye getirildi
A Haber sınırındaki dramı görüntüledi!
A Haber sınırındaki dramı görüntüledi!
4,5 şiddetinde deprem ne anlama geliyor?
4,5 şiddetinde deprem ne anlama geliyor?
Çiftlik Bank davasında mütalaa
Çiftlik Bank davasında mütalaa
Para kuleleri davası 29 Kasım’a ertelendi
"Para kuleleri" davası 29 Kasım'a ertelendi
Tarihi BM konuşması dünya basınında
Tarihi BM konuşması dünya basınında
Savaş Suriye’ye mi sıçrıyor?
Savaş Suriye'ye mi sıçrıyor?
Mossad karargahına balistik füzeli saldırı
Mossad karargahına balistik füzeli saldırı
Yunan botundan 4 günde 2 ihlal
Yunan botundan 4 günde 2 ihlal
Daha Fazla Video Göster