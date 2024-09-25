25 Eylül 2024, Çarşamba
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Doğu Akdeniz’de gerilim tırmanıyor! ABD’nin Kıbrıs’taki tehlikeli oyunu | ANALİZ
ABD ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi arasındaki askeri iş birliği genişliyor. Öyle ki son olarak taraflar "Ortak Savunma İşbirliği Anlaşması" da imzaladı. Türkiye ise bu duruma sert tepki gösterdi. Peki ABD yönetimi ile Güney Kıbrıs Rum Kesimi arasındaki askeri iş birliği anlaşması neyi amaçlıyor? Detaylar analiz haberimizde...