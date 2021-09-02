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Doğruluk oranı yüzde 99 olan ve 10 saniyede sonuç veren test kiti ihraç edilecek

A Haber
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Giriş: 02.09.2021 16:08
Güncelleme:02.09.2021 16:27
Kovid test sonucunu 10 saniye gibi kısa bir sürede tespit eden yerli test kitleri ve cihazda önemli bir rekora imza atıldı. Test kitlerinin doğruluk oranı yüzde 99 olarak kayıtlara geçti. Gelişmeleri A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu’nun konuğu olan öğretim üyesi Dr. Bülend Ortaç canlı yayında değerlendirdi.

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