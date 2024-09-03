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Diyarbakır’ın Narin kızından haber yok! Narin'in DNA’sı neden amcasının aracında çıktı?

Diyarbakır’ın Narin kızından haber yok! Narin'in DNA’sı neden amcasının aracında çıktı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 03.09.2024 18:55
Türkiye, Diyarbakır’da 21 Ağustos’ta kaybolan 8 yaşındaki Narin Güran'dan gelecek haberi bekliyor. Küçük kızdan henüz bir haber yok. Ancak soruşturma kapsamında amcası tutuklandı.
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Narin’in DNA’sı neden amcasının aracında çıktı?
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