Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 100. gün! Süleyman Aydın: PKK Kürtleri temsil etmiyor, Kürtleri kullanıyor!
Evlatlarını istediklerini dile getiren Aydın, şöyle dedi:
"Oğlum Sur ilçesinden kandırılarak HDP İl Başkanlığına getirildi. Buradan da oğlumu dağa gönderiyorlar. Yaklaşık 4 yıldır oğlumdan haber alamıyoruz. Ölmüş mü, kalmış mı bilmiyoruz. 4 yıldır perişan bir vaziyetteyiz. Bugün 100'üncü günümüz ama hala HDP'den bir açıklama gelmedi. Ama umudumuzu hiç yitirmedik."
Aydın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne güvendiklerini, çocuklarına kavuşmayı ümit ettiklerini dile getirerek, "4 yıl oldu, buna hangi vicdan dayanır? 100 yıl da geçse gitmiyoruz buradan. Eylemi sonlandırmamaya kararlıyız. Çocuklarımız istiyoruz. Tüm Avrupa ülkelerine sesleniyorum, PKK gerçekten Kürtleri temsil etmiş olsaydı 14, 15 yaşındaki çocukları zorla dağa götürmezdi. PKK Kürtleri temsil etmiyor, Kürtleri kullanıyor. Siz PKK'ya destek verdikçe bizim halimizi görüyorsunuz. Feryadımızı duysunlar. 500 gün de olsa çocuklarımızı HDP'den almadan bir yere gitmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
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