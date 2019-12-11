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11.12.2019

Diyarbakır'daki evlat nöbetinde 100. gün! Süleyman Aydın: PKK Kürtleri temsil etmiyor, Kürtleri kullanıyor!

Anne Hacire Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde 4 gün süren oturma eyleminin ardından oğlunu terörün pençesinden kurtarması sonrası aynı kaderi paylaşan annelerin evlatları için tuttuğu nöbet, destek ziyaretleri ile 100'üncü güne ulaştı. Nöbeteki isim baba Süleyman Aydın ise, "Tüm Avrupa ülkelerine sesleniyorum, PKK gerçekten Kürtleri temsil etmiş olsaydı 14, 15 yaşındaki çocukları zorla dağa götürmezdi. PKK Kürtleri temsil etmiyor, Kürtleri kullanıyor. Siz PKK'ya destek verdikçe bizim halimizi görüyorsunuz" ifadelerine yer verdi. Diyarbakır'da 4 yıl önce 15 yaşındayken dağa kaçırılan oğlu Özkan Aydın için eyleme katılan baba Süleyman Aydın, Hacire Akar'ın oturma eyleminin ardından çocuğuna kavuşma anını televizyonda gördüğünü daha sonra oturma eylemi yapmaya karar verdiğini söyledi.

Evlatlarını istediklerini dile getiren Aydın, şöyle dedi:

"Oğlum Sur ilçesinden kandırılarak HDP İl Başkanlığına getirildi. Buradan da oğlumu dağa gönderiyorlar. Yaklaşık 4 yıldır oğlumdan haber alamıyoruz. Ölmüş mü, kalmış mı bilmiyoruz. 4 yıldır perişan bir vaziyetteyiz. Bugün 100'üncü günümüz ama hala HDP'den bir açıklama gelmedi. Ama umudumuzu hiç yitirmedik."

Aydın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne güvendiklerini, çocuklarına kavuşmayı ümit ettiklerini dile getirerek, "4 yıl oldu, buna hangi vicdan dayanır? 100 yıl da geçse gitmiyoruz buradan. Eylemi sonlandırmamaya kararlıyız. Çocuklarımız istiyoruz. Tüm Avrupa ülkelerine sesleniyorum, PKK gerçekten Kürtleri temsil etmiş olsaydı 14, 15 yaşındaki çocukları zorla dağa götürmezdi. PKK Kürtleri temsil etmiyor, Kürtleri kullanıyor. Siz PKK'ya destek verdikçe bizim halimizi görüyorsunuz. Feryadımızı duysunlar. 500 gün de olsa çocuklarımızı HDP'den almadan bir yere gitmiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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