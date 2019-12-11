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11.12.2019
Diyarbakır annelerinin feryadı yürekleri yaktı: Dağa kaçırdılar
Dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 100'üncü gününde. Yürekleri, kendilerinden koparılan çocukları için atan anneler, özlem duydukları evlatlarına kavuşacakları anın hayalini kuruyor. Ağrı'dan 5 yıl önce dağa kaçırılan kızı Hayal için Diyarbakır'a gelerek kucağında 1,5 yaşındaki çocuğuyla oturma eylemi yapan Süheyla Demir, kızının 2014 kandırılarak dağa kaçırıldığını dile getirdi.
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