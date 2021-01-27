Diyanet İşleri Başkanlığından 'mahremiyet' açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, dijital arşivdeki kitaplarda yer alan "mahremiyet" konusuyla ilgili bazı medya organlarında yer alan provokatif haberler üzerine önceki açıklamasını yeniden yayınladı. Diyanet, İslam hukukuna ait bir terim olan "mahrem" kavramının, günlük dildeki kullanımıyla karıştırılmaması gerektiğini belirtti.