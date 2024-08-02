Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş cuma hutbesinde İslam alemine birlik çağrısı yaptı

Son dakika haberleri… Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde cuma namazında hutbe irad etti. Ali Erbaş İslam alemine emperyalist ve sömürgecilere karşı birlik ve beraberlik çağrısı yaptı.

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