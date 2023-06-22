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Diyanet çocuklu aileleri unutmadı! Kutsal topraklarda çocuklara kreş imkanı

A Haber
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Giriş: 22.06.2023 09:08
Aileleriyle kutsal topraklara giden çocukları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından unutulmadı. Otellerde çocuklar için oyun alanı hazırlandı. Aileler ibadetlerini yaparken, çocukları da hem oyun oynuyor hem de eğitim alıyor.
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