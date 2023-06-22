Diyanet çocuklu aileleri unutmadı! Kutsal topraklarda çocuklara kreş imkanı

Aileleriyle kutsal topraklara giden çocukları Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından unutulmadı. Otellerde çocuklar için oyun alanı hazırlandı. Aileler ibadetlerini yaparken, çocukları da hem oyun oynuyor hem de eğitim alıyor.

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