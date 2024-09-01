Dışişlerinden Netflix tepkisi! "Famagusta kara propagandaya hizmet etmektedir"

Toplumsal hassasiyetleri hiçe sayan ve LGBT sapkınlığını körükleyen Netflix, yine Türkleri hedef alan bir yapımı yayınlama hazırlığına girdi. Netflix, Rum yönetmen tarafından çekilen ve Rum oyuncuların oynadığı 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nı anlatan yeni dizisi Famagusta'da (Magosa) Türk askerini sivilleri katlediyormuş gibi yansıttı. Dizi, gerçekle uzaktan yakından alakası olmayan görüntülerle Türkler aleyhine propaganda yaptı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı açıklama ile duruma tepki gösterdi. Çelik, "Barışı getiren ve adaleti tesis eden müdahalenin, Rum propagandasıyla hedef alınmasını kabul edemeyiz." dedi.

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