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Dışişleri Bakanlığı’nda 2021 değerlendirmesi | Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

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Giriş: 27.12.2021 10:58
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlığın 2021 değerlendirmesinde önemli açıklamalarda bulundu. Ermenistan ile normalleşme adımlarına değinen Çavuşoğlu, "Ermenistan ile normalleşme konusunda karşılıklı temsilciler atadık. İstanbul-Erivan uçuşları kısa sürede başlayacak" dedi.
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