27 Aralık 2021, Pazartesi
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Dışişleri Bakanlığı’nda 2021 değerlendirmesi | Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bakanlığın 2021 değerlendirmesinde önemli açıklamalarda bulundu. Ermenistan ile normalleşme adımlarına değinen Çavuşoğlu, "Ermenistan ile normalleşme konusunda karşılıklı temsilciler atadık. İstanbul-Erivan uçuşları kısa sürede başlayacak" dedi.