Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Brezilya'da önemli açıklamalar

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya'da önemli açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, "Terör ile mücadelede işbirliğine önem veriyoruz. İlerleyen dönemlerde adımlar atacağıma inanıyoruz." dedi. Ayrıca Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin Brezilya ile turizm alanında işbirliğini arttırmak istediğini belirtti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro ve Dışişleri Bakanı Carlos Franca ile bir araya geldi.

Bakan Çavuşoğlu, görüşme sonrası Brezilya'da önemli açıklamalarda bulundu.

İşte Çavuşoğlu'nun açıklamalarından öne çıkanlar;

Türkiye ile Brezilya arasında 160 yıldan uzun süre öncesine dayanan güçlü bağlar var.

Ticaretimizi artıracağız. Turizm alanında işbirliğimizi artıracağız.

Brezilya stratejik bir ortağımız ve daha yakın çalışmak istiyoruz.

Bölgesel konuları aldık. Ukrayna savaşı ile ilgili çabalarımızı paylaştık.

Terör ile mücadelede işbirliğine önem veriyoruz. İlerleyen dönemlerde adımlar atacağıma inanıyoruz.