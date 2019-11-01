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01.11.2019

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Türkiye sahada ve masada güçlü...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi'nde Akademik Yıl Açılış Töreni kapsamındaki "Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi" konulu "İlk Ders"e katıldı. Burada katılımcılara seslenen Çavuşoğlu, Suriye konusunda değindi ve "Türkiye sahada ve masada güçlü olduğunu gösterdi." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Akdeniz Üniversitesi'nde Akademik Yıl Açılış Töreni kapsamındaki "Sahada ve Masada Güçlü Diplomasi" konulu "İlk Ders"e katıldı.

Bakan Çavuşoğlu konuşmasında Rusya ve ABD ile varılan anlaşma hakkında, "Biz en az hasarla iki mutabakatla istediğimizi aldık. Harekatı yapmasaydık masada da güçlü olmazdık. Biz her zaman diplomasiden yana ve çözümden yanayız. Biz her zaman sözümüzü tutarız ve muhataplarımızdan da sözlerini tutmasını isteriz. Kalıcı bir barışı Suriye'de Türkiye olarak istiyoruz " dedi.

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