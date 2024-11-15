Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan A Haber'de net mesaj: ABD ile 1 numaralı problemimiz terörle mücadele!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ile Türkiye arasındaki en büyük problemin terörle mücadele olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, "Bizim için direkt tehdit ortadan kalkana kadar nerede olursa olsun biz mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi. Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere de değinen Fidan, "Orta Doğu'da bazı ülkelerde problemler olabilir. Daha büyük savaşlar da çıkabilir." ifadelerini kullandı.

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