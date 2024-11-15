15 Kasım 2024, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan A Haber'de net mesaj: ABD ile 1 numaralı problemimiz terörle mücadele!

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan A Haber'de net mesaj: ABD ile 1 numaralı problemimiz terörle mücadele!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.11.2024 23:00
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, A Haber'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. ABD ile Türkiye arasındaki en büyük problemin terörle mücadele olduğunu vurgulayan Bakan Fidan, "Bizim için direkt tehdit ortadan kalkana kadar nerede olursa olsun biz mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi. Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere de değinen Fidan, "Orta Doğu'da bazı ülkelerde problemler olabilir. Daha büyük savaşlar da çıkabilir." ifadelerini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan A Haber’de!
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan A Haber'de!
Kocaeli’nin ilk metrosunda geri sayım!
Kocaeli’nin ilk metrosunda geri sayım!
İşte ’Cumhur Zirvesi’nin detayları!
İşte 'Cumhur Zirvesi'nin detayları!
’BARS’ hedefi 600 metreden vurdu
'BARS' hedefi 600 metreden vurdu
Narin Güran cinayetinde özel bilgiler A Haber’de!
Narin Güran cinayetinde özel bilgiler A Haber'de!
İzmir’de sağanak sonrası su baskını!
İzmir'de sağanak sonrası su baskını!
MYK sonrası Çelik açıklamalarda bulundu!
MYK sonrası Çelik açıklamalarda bulundu!
Bars hedefi 600 metreden vurdu
Bars hedefi 600 metreden vurdu
İzmir kıyılarını yosun kapladı!
İzmir kıyılarını yosun kapladı!
KKTC 41. yaşını kutluyor!
KKTC 41. yaşını kutluyor!
CHP’li vekillere Kurultay uyarısı!
CHP’li vekillere Kurultay uyarısı!
Almanya’dan Eurofighter adımı!
Almanya'dan Eurofighter adımı!
Daha Fazla Video Göster