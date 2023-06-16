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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tebliğ etti! Büyükelçiliklere yeni atamalar

A Haber
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Giriş: 16.06.2023 15:06
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Ayrıntılar A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.
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