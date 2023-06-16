Dışişleri Bakanı Hakan Fidan tebliğ etti! Büyükelçiliklere yeni atamalar

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bazı büyükelçilerin yeni büyükelçilik ve daimi temsilcilik görevlerini tebliğ etti. Ayrıntılar A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.

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