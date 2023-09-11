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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kazakistan'da: FETÖ'ye karşı atılacak adımları konuştuk

A Haber
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Giriş: 11.09.2023 11:15
Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kazak mevkidaşı ile basın toplantısı düzenledi. Bakan Fidan, "FETÖ terör örgütüne karşı atılacak adımları konuştuk" dedi.
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