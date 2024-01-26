Dışişleri Bakanı Hakan Fidan İngiliz mevkidaşı Cameron ile İstanbul'da görüştü

Son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Cameron ile İstanbul'da bir araya geldi. Bakan Fidan, Cameron ile görüşmesinde, kalıcı barış için Gazze'de ivedilikle tam ateşkesin sağlanması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

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