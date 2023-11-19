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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Al Jazeera kanalına konuştu: Kuşatmayı kırmak için diplomatik yollara başvuruyoruz

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Giriş: 19.11.2023 14:56
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalına röportaj verdi. Katil İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve bunun durdurulması için harcanan uluslararası çabalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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