Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Al Jazeera kanalına konuştu: Kuşatmayı kırmak için diplomatik yollara başvuruyoruz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar merkezli Al Jazeera televizyon kanalına röportaj verdi. Katil İsrail'in Gazze'deki saldırılarına ve bunun durdurulması için harcanan uluslararası çabalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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