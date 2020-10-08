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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan flaş açıklama: Mutabık kalındı!

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Giriş: 08.10.2020 15:29
Güncelleme:08.10.2020 15:38
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, Yunan mevkidaşıyla yaptığı görüşmede istikşafi görüşmelerin yapılmasında mutabık kaldıklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias görüştü. Görüşmenin ardından Çavuşoğlu önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamaları şu şekilde;

KAPALI MARAŞ'IN AÇILMASI

Kapalı Maraş'ta yıllardır kapalı olması nedeniyle birçok kişi mülklerini kullanamıyordu. Ama şahsi mülklerin olmadığı sahillerin ve bazı yolların açılması önemli idi. Dolayısıyla herkesin yararına BM kararlarını da ilhal etmeden bu tür kararlarınalınmasına devam edilecek. Haklı davamızı herkese anlatmaya devam edeceğiz.

DENDİAS İLE GÖRÜŞMENİN ARDINDAN KRİTİK AÇIKLAMA

Yunan mevkidaşıyla yaptığı görüşmede istikşafi görüşmelerin yapılmasında mutabık kaldıklarını söyledi.

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