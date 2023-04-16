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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Antalya'da sahurda gençlerle buluştu

AA
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Giriş: 16.04.2023 16:11
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya'da düzenlenen sahur programında gençlerle bir araya geldi. Program sonunda gençlerle hatıra fotoğrafı çektiren Bakan Çavuşoğlu'na gençler kasket hediye etti.
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