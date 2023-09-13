Diş kaplaması sonrası hayatı kabusa döndü! Diş kaplama alerji yapar mı?

29 yaşındaki Lily Lindsay daha sağlıklı gülebilmek için dişlerine kompozit kaplama yaptırdı. Ancak tedavi sonrası yüzünde kabuklar oluştu hayatı bir anda kabusa döndü. Peki, her gün yüzlerce insanın yaptırdığı bu işlemler ciddi sonuçlara nasıl yol açıyor? İşlem öncesi alerji testi yapılmalı mı? Cevabı haberimizde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN