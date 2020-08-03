"Diplomasi çemberi" nasıl işliyor? Uzman isim A Haber’de yorumladı

Türkiye’nin oluşturduğu diploması çemberi nasıl işliyor? Barış diplomasisi ile Türkiye dünyaya hangi mesajları veriyor. Emekli Tuğgeneral Özgür Tör, harita üzerinde Türkiye’nin dış politika hamlelerini tüm yönleriyle A Haber'e özel olarak değerlendirdi. Özgür Tör, “Tarihsel olarak incelendiğinde Ermenistan diye bir devlet yoktur.” ifadelerini kullandı. İşte tüm detaylar…