Dijital Telif Komisyonu'ndan Google'a çarpıcı sorular! "Kaçak oynamayın" uyarısı: Siz neye razısınız?

Türkiye, dijital mecralarda haksız rekabetin önüne geçmek ve haberlerin teliflerinin korunması için hazırlığı süren "Dijital Telif Yasası" ile ilgili çalışmalar kapsamında Google'ı masaya çağırdı. Google temsilcileri Dijital Mecralar Komisyonu ile görüşmek için Meclis'e gelirken, toplantıda bazı milletvekilleri Google'ın Türkiye'ye bir model sunmaması konusunda eleştirilerde bulundu. Google'a komisyonda çarpıcı sorular yöneltilirken, "Kaçak oynamayın." uyarısı da yapıldı. CHP Ankara milletvekili Onur Konuralp, "Google olarak siz neye razısınız?" ifadelerini kullandı.