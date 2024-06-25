25 Haziran 2024, Salı
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Dijital Mecralar Komisyonu'nda Google'ın tutumuna tepki: Türkiye'ye karşı...
Dijital Mecralar Komisyonu'nda yürütülen Dijital Telif Yasası çalışmaları kapsamında yapılan toplantıda Google ilk kez masaya geldi. Google'ın bazı konularda "kaçak oynadığı" konusunda eleştiriler yapılırken, CHP milletvekili Tuncay Özkan da Google yetkililerine tepki gösterdi.