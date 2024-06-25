25 Haziran 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

Dijital Mecralar Komisyonu'nda Google'ın tutumuna tepki: Türkiye'ye karşı...

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 25.06.2024 13:42
Dijital Mecralar Komisyonu'nda yürütülen Dijital Telif Yasası çalışmaları kapsamında yapılan toplantıda Google ilk kez masaya geldi. Google'ın bazı konularda "kaçak oynadığı" konusunda eleştiriler yapılırken, CHP milletvekili Tuncay Özkan da Google yetkililerine tepki gösterdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Kentsel dönüşümde yeni dönem!
Kentsel dönüşümde yeni dönem!
Google Meclis’e neden formül getirmedi?
Google Meclis’e neden formül getirmedi?
Google’ın tutumuna tepki: Türkiye’ye karşı...
Google'ın tutumuna tepki: Türkiye'ye karşı...
Temmuz zammı ile hangi ücretler değişecek?
Temmuz zammı ile hangi ücretler değişecek?
A Haber terörün vurduğu Dağıstan’da!
A Haber terörün vurduğu Dağıstan'da!
Dijital Telif Komisyonu’ndan Google’a çarpıcı sorular!
Dijital Telif Komisyonu'ndan Google'a çarpıcı sorular!
Erzin’e acil durum hastanesi!
Erzin'e acil durum hastanesi!
Adım adım 3. Dünya Savaşı’na gidiş!
Adım adım 3. Dünya Savaşı’na gidiş!
Google Dijital Telif Yasası için Meclis’te!
Google Dijital Telif Yasası için Meclis'te!
Cumhur İttifakı yoluna devam edecek
"Cumhur İttifakı yoluna devam edecek"
Koray Aydın istifa edecek mi?
Koray Aydın istifa edecek mi?
Özgür Özel’e kibir eleştirisi!
Özgür Özel’e kibir eleştirisi!
Daha Fazla Video Göster