DHKP-C'liler polisin kafasına tuğla attı

DHKP-C’nin sözde Türkiye sorumlusu ile 2019 yılında gizli bölmede yakalanan Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, ölüm orucunun 323. gününde ölüm orucunu bırakmıştı. Kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Gökçek'in cenazesi İstanbul Gaziosmanpaşa’daki Cem Evi’ne götürüldü. Ancak terör örgütü DHKP-C mensupları Emniyet güçlerine tuğla atarak saldırdı. İşte o görüntüler...