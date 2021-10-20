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Devlet yurtlarında öğrenciler nasıl besleniyor? Yurtlarda yemek fiyatları nasıl belirleniyor?

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Giriş: 20.10.2021 09:00
Yüz yüze eğitimin başlamasıyla birlikte üniversitede öğrencileri özel yurtların yanı sıra devlet yurtlarına da yerleştirildi. Peki öğrenciler yurtlarda nasıl besleniyor? Hangi imkanlardan faydalanıyorlar?

Üniversitelerde yüz yüze eğitimin başlamasıyla öğrenciler yurtlara yerleşti. Durum böyle olunca öğrencilerin nasıl beslendiği de merak konusu oldu. Gerek kahvaltı gerekse diğer öğünlerde yurtta kalan öğrencilere seçebilecekleri birçok çeşit yemek sunuluyor.

Peki yurt yemeklerinin fiyatları neye göre belirleniyor?

Piyasaya göre rakamlar çok çok altında. Ortalama değerler tespit edildikten sonra yüzde 35 indirim yapılarak öğrenciye sunuluyor.

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