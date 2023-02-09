09 Şubat 2023, Perşembe
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Devlet millet el ele! Askeri helikopterler sahada görevde
Kahramanmaraş merkezli 2 büyük depremin ardından Mehmetçik sahaya indi ve vatandaşlara yardım elini uzattı. Devletin tüm unsurları 10 ilde seferber edilmiş durumda. TSK’da yardım seferberliği içerisinde görev yapıyor. Gece şartlarında bile askerler görevini kesintisiz sürdürüyor. Deprem bölgesinden yaralı tahliyesi gece ve gündüz aralıksız sürüyor. O anlar kameraya yansıdı. Öte yandan İskenderun Limanı’ndan da yaralı tahliyesi devam ediyor.