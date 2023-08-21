Devlet Bahçeli’nin Kıbrıs Türk’tür videosunun şifreleri!

MHP lideri Devlet Bahçeli, KKTC'de, Birleşmiş Milletler Barış Gücü’nün sebep olduğu gerginliğe "Kıbrıs Türktür" notuyla paylaştığı bir video ile tepki göstermişti. MHP tarafından paylaşılan videoda Bahçeli elinde tespih ayağında çizmelerle yürürken arka fonda Zeki Müren'in "Ağlama Sevdam" şarkısı yer aldı. Müren'in bu şarkısının hikayesi ise aslında 1960'lı yıllara dayanıyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN