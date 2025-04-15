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Devlet Bahçeli’nin Diyarbakır’a ziyaret planı! Sabah yazarı Yavuz Donat Bahçeli ile görüştü

Devlet Bahçeli’nin Diyarbakır’a ziyaret planı! Sabah yazarı Yavuz Donat Bahçeli ile görüştü

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.04.2025 10:36
Terörsüz Türkiye sürecini başlatan MHP lideri Devlet Bahçeli, Diyarbakır'a gidebileceğinin sinyallerini verdi. Bahçeli telefonla görüştüğü Sabah yazarı Yavuz Donat'ın "Diyarbakır sizi bekliyor. Birlikte gidebilir miyiz?" sorusuna "Olabilir" yanıtı verdi. A Haber’de Diyarbakırlılara mikrofon uzattı ve Bahçeli'nin olası Diyarbakır ziyaretini sordu. İşte verilen cevaplar…
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Devlet Bahçeli’nin Diyarbakır’a ziyaret planı! Sabah yazarı Yavuz Donat Bahçeli ile görüştü
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