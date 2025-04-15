15 Nisan 2025, Salı
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Devlet Bahçeli’nin Diyarbakır’a ziyaret planı! Sabah yazarı Yavuz Donat Bahçeli ile görüştü
Terörsüz Türkiye sürecini başlatan MHP lideri Devlet Bahçeli, Diyarbakır'a gidebileceğinin sinyallerini verdi. Bahçeli telefonla görüştüğü Sabah yazarı Yavuz Donat'ın "Diyarbakır sizi bekliyor. Birlikte gidebilir miyiz?" sorusuna "Olabilir" yanıtı verdi. A Haber’de Diyarbakırlılara mikrofon uzattı ve Bahçeli'nin olası Diyarbakır ziyaretini sordu. İşte verilen cevaplar…