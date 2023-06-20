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Devlet Bahçeli'den Mahmut Abbas'a sert tepki!

ahaber.com.tr
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Giriş: 20.06.2023 11:32
MHP lideri Devlet Bahçeli TBMM'de, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konular hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Bazılarının gündeme getirdiği Uygur meselesi, insan hakları meselesi değildir. Bu Çin'in insan hakları ve terörizmle mücadelesidir." dedi.
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