Devlet Bahçeli’den katil İsrail’e sert tepki: İsrail’i tüm öfkemle lanetliyorum! Netanyahu’ya yakalama kararı çıkmalı

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalar bulundu. Bahçeli yaptığı açıklamada CHP'li İBB yönetimini eleştirerek "İstanbul can çekişmektedir. İstanbul'u yüzüstü bırakanların siyasi yüzsüzlüğü ise yüzlerine vurulacaktır." ifadelerini kullandı. Bahçeli ABD'ye de çağrı yaparken "Terörist Gülen'i hemen iade edin ve terörle bağınızı koparın" dedi. Diğer yandan İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma değinen Bahçeli "Haklarında bir an önce yakalama kararı çıkarılmalı" ifadelerini kullandı.

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