20 Haziran 2023, Salı
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Devlet Bahçeli'den Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın skandal sözlerine sert tepki: Uygur Türklerine terörist demek rezalettir
Son dakika haberi... MHP lideri Devlet Bahçeli TBMM'de, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin konular hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Bahçeli her yıl milyonlarca gencin girdiği üniversite sınavlarının kaldırılmasını gerektiğini söylediği sözlerinde "Ümit ediyorum ki geniş ve gerçekçi bir mutabakat ortamı kurularak üniversite sınavlarını kaldıracağımız günler de çok uzak değildir." ifadelerini kullandı. Türkiye'nin yeni bir anayasaya ihtiyacı olduğunu söyleyen MHP lideri "Yeni bir Anayasa ülkemize kazandırılmalıdır. Her milletvekili, yaptıkları kadar yapamadıklarından da sorumlu olacaktır." dedi.