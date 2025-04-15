15 Nisan 2025, Salı
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Devlet Bahçeli: CHP kriz ve kaos siyasetine hız verdi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel'in son dönemdeki siyaset diline sert tepki gösterdi, “Otokontrolünü kaybettiği, cüretkarlığını cehalet ve küstahlığından devşirdiği ortadadır.” dedi. Bahçeli, CHP'nin hakaret üslubunun hıyanet sınırına dayandığını vurguladı, “CHP kriz ve kaos siyasetine hız vermiştir.” ifadesini kullandı.