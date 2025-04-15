15 Nisan 2025, Salı

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Devlet Bahçeli: CHP kriz ve kaos siyasetine hız verdi
Devlet Bahçeli: CHP kriz ve kaos siyasetine hız verdi

Devlet Bahçeli: CHP kriz ve kaos siyasetine hız verdi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 15.04.2025 09:43
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP lideri Özgür Özel'in son dönemdeki siyaset diline sert tepki gösterdi, “Otokontrolünü kaybettiği, cüretkarlığını cehalet ve küstahlığından devşirdiği ortadadır.” dedi. Bahçeli, CHP'nin hakaret üslubunun hıyanet sınırına dayandığını vurguladı, “CHP kriz ve kaos siyasetine hız vermiştir.” ifadesini kullandı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Devlet Bahçeli: CHP kriz ve kaos siyasetine hız verdi
Hürkuş yeni boyasıyla havalandı!
Hürkuş yeni boyasıyla havalandı!
Uluslararası suç örgütlerine operasyon
Uluslararası suç örgütlerine operasyon
Devlet Bahçeli’nin Diyarbakır’a ziyaret planı!
Devlet Bahçeli’nin Diyarbakır’a ziyaret planı!
Fidan Gül gözaltına alındı
Fidan Gül gözaltına alındı
CHP kriz ve kaos siyasetine hız verdi
"CHP kriz ve kaos siyasetine hız verdi"
Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
Ehliyet yenileme süresi uzatıldı
Aslı Baykal’dan yolsuzluk tepkisi
Aslı Baykal’dan “yolsuzluk” tepkisi
Rümeysa aleyhinde kanıt yok!
Rümeysa aleyhinde kanıt yok!
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Gül gözaltında
Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Gül gözaltında
Kabine toplanıyor
Kabine toplanıyor
CHP’den AK Parti’nin teklifine ret!
CHP'den AK Parti'nin teklifine ret!
5 şüpheli adliyeye sevk edildi
5 şüpheli adliyeye sevk edildi
Daha Fazla Video Göster