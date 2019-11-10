BİZE ULAŞIN
10.11.2019
Devlet Bahçeli "10 Kasım" mesajında CHP'yi hedef aldı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Atatürk’ün vefatının 81'inci yılı dolayısıyla 10 Kasım mesajı yayımladı. CHP’ye sert eleştiriler yönelten Bahçeli, "Partinin FETÖ ve PKK’nin çekim alanına girdiğini" belirtti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Atatürk'ün yolundan sapanlar, zamanı geldiğinde hesap ödeyecek" ifadesini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.