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10.11.2019

Devlet Bahçeli "10 Kasım" mesajında CHP'yi hedef aldı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Atatürk’ün vefatının 81'inci yılı dolayısıyla 10 Kasım mesajı yayımladı. CHP’ye sert eleştiriler yönelten Bahçeli, "Partinin FETÖ ve PKK’nin çekim alanına girdiğini" belirtti. MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Atatürk'ün yolundan sapanlar, zamanı geldiğinde hesap ödeyecek" ifadesini kullandı.

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