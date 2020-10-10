Dev projede sona gelindi: İki bölge arası 6 saate düşecek

II. Abdülhamit Han döneminde projesi çizilen Karadeniz-Akdeniz yolunda son aşamaya gelindi. İki bölge arasındaki ulaşım süresini 6 saate indirecek olan otoyolun yüzde 84'ü tamamlandı. 818 km uzunluğundaki otoyol Rusya ve Gürcistan gibi ülkelere kentler üzerinden ihracata da katkı sağlayacak. Detayları A Haber Muhabiri Mahmut Erdoğan canlı olarak aktardı.