21 Temmuz 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Dereiçi Köyü sakinlerinin evleri tamamlandı! Evler ne zaman teslim edilecek?

Dereiçi Köyü sakinlerinin evleri tamamlandı! Evler ne zaman teslim edilecek?

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.07.2023 11:29
Artvin'deki yangında evlerini kaybeden Dereiçililer yeni evlerine kavuşacak. Peki konutlar ne zaman teslim edilecek? Ayrıntıları A Haber muhabiri Yüksel Akalan aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
SKANDAL! Fransa teröristlerin ayağına gitti
SKANDAL! Fransa teröristlerin ayağına gitti
Faiz kararı ne olur?
Faiz kararı ne olur?
Evler ne zaman teslim edilecek?
Evler ne zaman teslim edilecek?
Garabet! 3 maddede ifşanın fotoğrafı
Garabet! 3 maddede ifşanın fotoğrafı
Ankara-Sivas hızlı tren seferleri artıyor!
Ankara-Sivas hızlı tren seferleri artıyor!
AK Partili vekil yardımına koştu!
AK Partili vekil yardımına koştu!
Körfez turu mesajı: Benzer adımlar atılacak
Körfez turu mesajı: Benzer adımlar atılacak
Sızan toplantı! Koltuk gidiyor mu?
Sızan toplantı! Koltuk gidiyor mu?
İmamoğlu’nun gizli toplantısına ilk yorum!
İmamoğlu’nun gizli toplantısına ilk yorum!
Umudu Türk doktorları! Daha 20 yaşında
Umudu Türk doktorları! Daha 20 yaşında
Kur’an’a çirkin saldırı için telefon diplomasisi
Kur’an’a çirkin saldırı için telefon diplomasisi
KKTC’yi kanlı tasvir eden görsel paylaştı
KKTC’yi kanlı tasvir eden görsel paylaştı
Daha Fazla Video Göster