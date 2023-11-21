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Depremzedelere ek süre! Başvurular 27-28 Kasım'da

A Haber
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Giriş: 21.11.2023 16:45
Hak sahipliği başvurusu yapamayan depremzedeler için ek süre verildi. Başvuru tarihlerine ilişkin ayrıntıları A Haber muhabiri Barış Türel Malatya'dan canlı yayında aktardı.
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Depremzedelere hak sahipliği için ek süre
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