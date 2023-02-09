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Depremzedeler için seferberlik

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Giriş: 09.02.2023 08:18
Türkiye'de depremzedeler için seferber olundu. Yurdun dört bir yanından yardımlar gönderildi.
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Depremzedeler için seferberlik
Depremzedeler için seferberlik
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