27 Şubat 2023, Pazartesi
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Depremden sonra şoke eden görüntü! İşte yeraltı suyunun fışkırma anı
Büyük depremin ardından bölgeye incelemeye gidenlerin başında bilim insanları da geliyor. Hatırlanacağı kıyı bölgesi Hatay İskenderun'da depremin hemen ardından caddeler suyla dolmuştu. Deprem uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk İskenderun'da çalışma yaptı. Depremden sadece yarım saat yer altı suyunun nasıl kaynayıp, yüzeye fışkırdığına dair görüntülere ulaştı. Peki yer altı suyunun yüzeye çıkması ne anlam ifade ediyor?