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Deprem şehitliği bayraklarla donatıldı

ahaber.com.tr
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Giriş: 05.02.2024 14:26
Kimi çocuğu için oyuncak kimi gelinlik kimi de fincan bıraktı. A Haber Programlar Müdürü Emine Kavasoğlu, Kahramanmaraş'tan detayları aktardı.
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