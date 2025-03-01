Deprem gerçeği kapıda! Naci Görür'den kritik çağrı: "Önlem almazsak büyük kayıplar yaşanır"

Kocaeli'de yatay mimari projesi kapsamında yapılan evlerin tanıtımında konuşan Yer Bilimci Prof. Naci Görür, Türkiye'nin deprem tehlikesine dikkat çekti. Görür, "Eğer bu depremleri halledemezsek, bizim geleceğimiz yoktur. Ne ekonomik bağımsızlığımız kalır ne siyasi bağımsızlığımız. Bu ülkeyi bize yar etmezler" diyerek yetkililere ve vatandaşlara çağrıda bulundu.

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