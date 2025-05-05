Denizkurdu-2 tatbikatı başlıyor!

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından düzenlenen Denizkurdu Tatbikatı, 6-17 Mayıs 2025 tarihleri arasında Mavi Vatanda gerçekleştirilecek. Tatbikatta, deniz güvenliğini tehdit edebilecek çeşitli senaryolara karşı çok yönlü eğitim ve hazırlık faaliyetleri icra edilecek. Kara, deniz ve hava unsurlarının katılımıyla yapılacak tatbikatta, olası tehditlere karşı yüksek hazırlık seviyesi test edilecek.

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