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Denizbank'tan "gizli fon" açıklaması: Olaylar 1 yıl öncesine dayanıyor, 7 Nisan'a kadar şikayet olmadı

A Haber
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Giriş: 28.11.2023 16:27
Son dakika haberi... Denizbank, ünlü futbolcuların mağdur olduğu dolandırıcılık davasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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