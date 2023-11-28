Denizbank'tan "gizli fon" açıklaması: Olaylar 1 yıl öncesine dayanıyor, 7 Nisan'a kadar şikayet olmadı

Son dakika haberi... Denizbank, ünlü futbolcuların mağdur olduğu dolandırıcılık davasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.

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