Denizaltı’nın kalbi HAVELSAN’da atıyor

Dünyanın en stratejik yerlerinden biri olan Doğu Akdeniz'in önemi, yeni hidrokarbon ve doğal gaz keşifleriyle katlanarak arttı. Türkiye hem olası savaş riskine karşı hem de ülkemizin hak ve menfaatlerini korumak için uzun yıllardır donanmayı güçlendirmek için çalışıyor. Donanmanın olmazsa olmazı denizaltılar, Türkiye'nin caydırıcılığını artırıyor. Denizaltıların beyni de yerli ve milli yazılımlar. Detaylar A Haber muhabiri Merve Pekmez ve kameraman Şükrü Can Çankaya'nın özel haberinde...

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN