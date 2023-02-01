01 Şubat 2023, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Demirkapı Tüneli'nde sona doğru! Antalya - Konya arası 2 saat kısalacak

Demirkapı Tüneli'nde sona doğru! Antalya - Konya arası 2 saat kısalacak

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.02.2023 14:36
Antalya-Konya arasını 2 saat kısaltacak Demirkapı Tüneli'nde sona gelindi. Tünelle birlikte Konya, Akdeniz'e bağlanmış olacak. Ayrıntıları A Haber muhabiri Ahmet Çelik aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Antalya - Konya arası 2 saat kısalacak
Antalya - Konya arası 2 saat kısalacak
Muhtarlardan İmamoğlu’na veto
Muhtarlardan İmamoğlu’na veto
Kritik Kanal İstanbul mesajı
Kritik Kanal İstanbul mesajı
Aydos Kalesi Cuma açılıyor
Aydos Kalesi Cuma açılıyor
Bolu Dağı Tüneli’nde zincirleme kaza
Bolu Dağı Tüneli’nde zincirleme kaza
O ilimizde petrol heyecanı
O ilimizde petrol heyecanı
Terör örgütünde çözülme sürüyor!
Terör örgütünde çözülme sürüyor!
FETÖ’cü Tokak İsveç’te görüntülendi
FETÖ’cü Tokak İsveç’te görüntülendi
Başika Üssü’ne roketli taciz! Flaş açıklama
Başika Üssü'ne roketli taciz! Flaş açıklama
Erdoğan: Bu millet hakkını helal etmez
Erdoğan: Bu millet hakkını helal etmez
Aşkınan koşan yorulmaz
Aşkınan koşan yorulmaz
Kılıçdaroğlu’na yeni slogan: Bay Bay Kemal
Kılıçdaroğlu'na yeni slogan: Bay Bay Kemal
Daha Fazla Video Göster